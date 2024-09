Vem chuva! Nova frente fria chega ao Brasil trazendo alívio breve ao calor

Nesta quinta-feira (26), uma nova frente fria avança sobre o Brasil, quebrando o ciclo de dias quentes que algumas regiões têm enfrentado.

De acordo com a Climatempo, o sistema deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidades significativas para grande parte do país. Especialmente, nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Aliás, a chegada dessa frente fria trará mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas.

Choque de massas de ar: risco de tempestades severas

No entanto, a maior preocupação com a frente fria está no forte contraste entre a massa de ar fria e a massa de ar quente. Elas dominam a região central do Brasil.

Quando o ar frio, mais denso, encontra o ar quente, mais leve, o ar quente é empurrado rapidamente para cima, gerando intensas instabilidades atmosféricas. Esse processo resulta na formação de nuvens carregadas e tempestades severas, com possibilidade de ventos fortes, granizo e raios.

Esse fenômeno é conhecido como frente fria. E a diferença de temperatura e pressão entre as massas de ar amplifica o risco de eventos meteorológicos extremos.

Frente fria no Brasil traz alerta para temporais

O alerta para tempestades intensas se estende do sul do Mato Grosso do Sul até o norte do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho, em particular, enfrenta o risco de temporais com volumes elevados de chuva e potencial para granizo nas áreas centrais.

Em outras regiões, como o oeste do Mato Grosso e o centro do Paraná, a previsão é de chuvas moderadas a fortes ao longo do dia.

Ventos intensos: por que eles ocorrem?

Além da chuva, os ventos seguirão fortes devido às diferenças de temperatura e pressão geradas pela frente fria. Quando a pressão atmosférica varia abruptamente entre duas áreas, os ventos se intensificam.

Nesta quinta-feira (26), as rajadas de vento devem variar entre 51 e 70 km/h no sul do Mato Grosso e em boa parte da região Sul, o que aumenta os riscos de danos causados pelos temporais.

Mesmo com a frente fria no Brasil, quando onda de calor vai terminar?

Embora a frente fria no Brasil traga um alívio temporário para o calor, a onda de calor que afeta amplas áreas do país não se restringe a uma única região.

O enfraquecimento das altas temperaturas será mais evidente nos estados da faixa centro-sul do país ao longo do final de semana, mas os modelos meteorológicos indicam que o calor pode retornar na próxima semana, afetando novamente diversas regiões.

Fonte: Climatempo