Tempo: cantor e compositor capixaba lança videoclipe de novo single

O cantor e compositor capixaba Victor Ramos, conhecido por sua trajetória na banda Metrópole, está prestes a lançar seu novo trabalho solo, o single “Tempo”, acompanhado de videoclipe inédito. A estreia será neste domingo (29), às 15h, na Casa Caipora Centro Cultural, em Vitória.

A programação contará com pocket show de Victor Ramos e banda, composta pelos músicos Jardel Miguel (teclado e voz), Matheus (violão) Ton (violão e voz), e também uma apresentação do cantor Manfredo, além de exibição do videoclipe e bate-papo com o artista e produtores.

Com direção de Vanessa Yee, do Estúdio Medusa, e roteiro coescrito por ela, Victor Ramos e Ton Radaell, o videoclipe de “Tempo” é em formato de animação e faz uma crítica ao ritmo frenético da vida moderna e ao uso excessivo das redes sociais. Marcando o encerramento do Setembro Amarelo, o lançamento da obra promove uma reflexão sobre os efeitos prejudiciais desse estilo de vida sobre a saúde psicológica e emocional.

Aproveitando essa mobilização, o evento de lançamento contará ainda com uma conversa guiada pelo psicólogo e filósofo Diego Avelar, além de uma sessão de harpaterapia, conduzida pelo terapeuta Fellipe Veglione. A técnica, que utiliza o som da harpa para promover relaxamento e equilíbrio emocional, complementa a proposta de conscientização sobre a saúde mental, proporcionando aos participantes um momento de introspecção e bem-estar.

O single, de gênero rock, reflete as influências musicais do cantor capixaba, que incluem artistas como Neil Young, Bob Dylan, Chris Cornell, e também referências nacionais, como Engenheiros do Hawaii, Nando Reis e Samuel Rosa, e rock alternativo nacional e internacional. Aos 29 anos, o artista traz uma bagagem de quase uma década de carreira musical. Como vocalista da banda Metrópole, que fazia tributos a ícones da música brasileira, abriu shows de grandes nomes como Plebe Rude e Maskavo, consolidando a trajetória no cenário capixaba.

Serviço:

Lançamento do videoclipe “Tempo”, de Victor Ramos

Data: 29 de setembro (domingo)

Horário: 15 horas

Local: Casa Caipora Centro Cultural, Centro – Vitória/ES

Casa Caipora Centro Cultural, Centro – Vitória/ES Entrada gratuita