Tendinite: conheça as causas e saiba como se prevenir

A tendinite é uma inflamação que afeta os tendões, estruturas responsáveis por conectar os músculos aos ossos. Essa condição pode atingir várias partes do corpo, mas as mais comuns são mãos, punhos, ombros, cotovelos e joelhos.

Entre as causas principais estão os movimentos repetitivos, como o uso prolongado de computadores e celulares, além da falta de alongamento, tensão muscular, postura inadequada e pouco condicionamento físico.

O tratamento pode ser feito pelo SUS, e as recomendações variam de acordo com o caso. As opções incluem o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, imobilização da área afetada, fisioterapia e aplicações de gelo para reduzir a inflamação.

Os principais sinais da tendinite são dor, inchaço, rigidez e vermelhidão na área afetada. Além disso, as pessoas podem sentir contrações musculares e perceber que a dor piora ao movimentar o local, além de ter dificuldade para carregar peso.

A prevenção é essencial para evitar a tendinite. Alongar-se diariamente, praticar exercícios físicos de forma moderada e fazer pausas durante atividades repetitivas ajudam a reduzir os riscos.

Além disso, é importante manter atenção à postura, tanto no trabalho quanto nas atividades do dia a dia. Cuidar dessas pequenas ações pode fazer a diferença na prevenção da tendinite.

Fonte: Ministério da Saúde