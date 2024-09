‘Transformers: O Início’ chega aos cinemas de Cachoeiro

Nesta semana, os cinemas de Cachoeiro receberão o filme Transformers: O Início. O longa-metragem explora a história de origem dos icônicos personagens Optimus Prime e Megatron. Como oitavo filme da franquia, ele revela como Optimus Prime e Megatron foram amigos quase irmãos e o que causou a ruptura entre eles.

Leia também: ‘The Office’: Prime Video divulga trailer de nova versão da série

Além de Transformers: O Início, os cinemas de Cachoeiro oferecem uma ampla diversidade de filmes para toda a família.

TODOS OS FILMES PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 01

Sala 02

Sala 03

TODOS OS FILMES PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 01

Sala 02

Sala 03

Sala 04

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.