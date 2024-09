Trégua no calor! Sextou com temperaturas amenas no Espírito Santo

A sexta-feira (6) será de sol entre algumas nuvens no trecho sudeste do Espírito Santo, mas a nebulosidade diminui ao longo do dia e não há previsão de chuva.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, há predomínio de sol nas demais áreas. A temperatura diminui em todas as regiões.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.