Três pessoas ficam feridas em acidente grave em rodovia do Espírito Santo

Três pessoas ficaram feridas após um acidente grave envolvendo um carro de passeio, uma caminhonete e um caminhão caçamba, na manhã desta segunda-feira (9), no km 28,3 da BR-259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu uma caminhonete S350, um caminhão caçamba e um Volkswagen/Gol, de cor prata. Duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.

Além disso, a PRF informou que por conta do acidente, o fluxo de veículos no trecho precisou ser interditado. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

