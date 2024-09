Últimas vagas! Treinamento de Liderança segue com inscrições abertas

O Dale Carnegie – Treinamento de Liderança, que será realizado no dia 2 de outubro no Hotel Easy – Cachoeiro de Itapemirim, está com as últimas vagas disponíveis! Se você quer fazer parte, é melhor correr e garantir uma das últimas vagas!

Há 112 anos, a Dale Carnegie ajuda pessoas a desenvolver habilidades essenciais como comunicação, liderança e autoconfiança, promovendo crescimento pessoal e profissional. Então, não perca a oportunidade de participar do treinamento e faça sua inscrição AQUI!

O foco do treinamento está em técnicas que aprimoram o relacionamento interpessoal, resolvem conflitos e aumentam a influência no ambiente de trabalho.

Essa é a sua oportunidade de participar do treinamento que transforma comportamentos e impulsiona o alcance de metas com mais eficácia e assertividade.

Serviço

Dale Carnegie – Treinamento de Liderança

Previsão de início: 2 de outubro

Horário: 19h às 22h30

Local: Hotel Easy – Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9vN8sYbk4PMMU36C_rsN0pqpkujWPw4tnLspxdLWgZpA0GA/viewform