Unimed Sul Capixaba é a melhor empresa para trabalhar no Brasil

A Unimed Sul Capixaba foi novamente reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, liderando pelo segundo ano consecutivo o ranking nacional de Saúde, conforme avaliação da consultoria global Great Place to Work (GPTW).

A cerimônia da 11ª edição do prêmio GPTW Saúde foi realizada no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e contou com a participação de 80 empresas. A premiação avalia práticas de gestão de pessoas, políticas corporativas e a satisfação dos colaboradores.

O diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, esteve presente para receber o prêmio e ressaltou que este reconhecimento é importante para a retenção de talentos e menor troca de colaboradores com menor custo de treinamentos e perenidade da cultura da empresa.

“Somos gente cuidando de gente. Precisamos e valorizamos um ambiente de trabalho saudável para captarmos e retermos nossos talentos preservando a nossa cultura. Isto se reflete no baixo índice de rotatividade dos nossos colaboradores. Agradeço aos nossos colaboradores este voto de confiança na cooperativa para crescermos juntos”.

A GPTW é referência na avaliação da satisfação de colaboradores, levando em conta a confiança dos funcionários em relação a aspectos como Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem e o resultado é fruto de investimentos constantes em programas que beneficiam os colaboradores.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, explica que a cooperativa desenvolve diversas ações para promover atividades esportivas e cuidados com a saúde emocional de seus colaboradores.

“Temos iniciativas como o Programa de Participação nos Resultados; de Preparação para Aposentadoria e Educação Financeira; Ações de reconhecimento dos colaboradores; Iniciativas para promoção do empreendedorismo. Esse resultado é um importante reconhecimento e mostra que estamos no caminho certo de engajar e manter motivadas as pessoas que ajudam a formar a nossa identidade”, destaca Lemgruber.

O diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, complementa que:

“Este ano, a dimensão ‘Orgulho’ foi a que obteve a melhor pontuação na pesquisa, alcançando 92 pontos, e isso nos mostra que estamos com pessoas que vestem a nossa camisa e sentem-se realmente pertencentes à cooperativa. Ficamos muito felizes em promover este ambiente e saber que nossas iniciativas repercutem bem no dia a dia de trabalho”.