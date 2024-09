Vagner Rodrigues lidera pesquisa para prefeito de Guaçuí

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Veritá, encomendada pela Rádio Sul Capixaba FM (90.5), neste domingo (1), aponta que o candidato Vagner Rodrigues (PP) lidera nas intenções de voto para prefeito de Guaçuí.

De acordo com o estudo, na entrevista estimulada, quando o nome do candidato é apresentado ao eleitor, Vagner tem a preferência de 44,5% do eleitorado guaçuiense. Enquanto o atual prefeito e candidato a reeleição Jauhar (Podemos), aparece na segunda colocação com 26, 6%, seguido por Luciano Machado (PSB), com 21,8%, e Carlos Gouveia (PL), com 7,0%.

Já na entrevista espontânea, quando os entrevistadores não apresentam o nome do candidato, Vagner é lembrado por 46, 1% dos eleitores como o nome que vai votar para prefeito de Guaçuí nas eleições que acontecem no dia 6 de outubro deste ano.

Cerca de 25,0% dos entrevistados aponta o Jauhar como o candidato; 22,5% o Luciano Machado, e 6,4% o Carlos Gouveia.

Rejeição

O Instituto Veritá também perguntou se as eleições fossem hoje em quem o eleitor de Guaçuí não votaria de jeito nenhum para prefeito. Nesse contexto, o atual prefeito Jauhar aparece em primeiro com o maior índice de rejeição pelos eleitores.

A pesquisa mostra que ele tem 45,6% de rejeição, seguido pelos candidatos Vagner, com 28,8%; Luciano Machado, com 15,1%, e Carlos Gouveia, com 10,5%.

Registro e amostragem

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-06194/2024. O Instituto Veritá entrevistou, de 23 a 28 de agosto, 382 eleitores da sede e dos distritos do município de Guaçuí.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 5%, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.