Vai dar praia ou não? Instabilidade marca o final de inverno no Sudeste

O final do inverno promete ser marcado por tempo instável em boa parte do Sudeste, com a primavera começando a dar sinais em várias regiões do Brasil. Segundo a Climatempo, a combinação de alguns sistemas meteorológicos será responsável por influenciar as condições de tempo, trazendo chuva e variações de temperatura.

A Climatempo reforça ainda que o sistema que intensificou a chuva nos estados do Sul avança e deve provocar chuvas em áreas do Sudeste. A frente fria, que já deixou amplas instabilidades na região Sul, começa a se mover e aumenta as chances de chuva. São esperadas chuvas de moderada a forte intensidade.

Além disso, o cavado — uma área alongada de baixa pressão — será o principal responsável por conduzir essas chuvas para o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

No sábado (21), o cavado avança sobre o Sudeste, intensificando a chuva. O destaque fica para a faixa sudeste de Minas Gerais e o oeste do Rio de Janeiro, onde há alerta para temporais, assim como no extremo sudeste de São Paulo.

No domingo (22), as pancadas de chuva continuarão atingindo amplas áreas do Sudeste, com destaque para a capital paulista e as regiões norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro.

Vai dar praia ou não? Final do inverno com calor!

Apesar da chuva prevista para este fim de semana, a próxima semana terá a volta das temperaturas elevadas. Uma massa de ar quente voltará a predominar, trazendo uma semana de calor para todas as áreas do Sudeste.

Segundo a Climatempo, a primavera marca o aumento da incidência de radiação solar. Isso devido ao alongamento dos dias e à maior inclinação da Terra em relação ao Sol, o que eleva as temperaturas.

Além disso, a primavera representa a transição do período seco para o chuvoso em muitas regiões do Brasil. Principalmente, com o retorno das chuvas impulsionado pela umidade vinda das frentes frias.

A estação, portanto, promete trazer um cenário de calor e chuvas recorrentes, principalmente nas regiões mais afetadas pela instabilidade deste final de semana.