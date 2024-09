Veículo com R$ 66 mil de débitos é apreendido no Cerco Inteligente

A partir do monitoramento do Cerco Inteligente de Segurança, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu, na noite dessa quarta-feira (25), em Vila Velha, um veículo com R$ 66.763,52 em débitos e prendeu o condutor, de 44 anos, com uma pistola 380 e carteira funcional de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) falsa.

O condutor, que recusou fazer o teste do bafômetro, foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional e o veículo foi removido ao pátio do Detran|ES.

A localização do veículo foi possível graças à parceria dos órgãos de trânsito envolvidos. Após receber, no último dia 12, a informação da Guarda Municipal de Vila Velha (GCMVV) sobre a identificação do veículo irregular circulando nas vias do município, a Gerência de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, por meio da Coordenação de Monitoramento Eletrônico, fez o mapeamento da rota do veículo nas últimas semanas pelo Cerco Inteligente e realizou a comunicação para a GCMVV e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), com o objetivo de localizar o veículo.

Leia também: Espírito Santo abre prazo para novo edital do Regularize Capixaba

Mais de R$ 66 mil em débitos

Uma equipe do BPTran abordou o veículo, após o avanço do sinal vermelho. A atitude chamou atenção dos policiais que, ao consultarem a placa, perceberam que se tratava do mesmo veículo monitorado pelo Detran|ES, por meio do Cerco Inteligente. Esse veículo possuía inúmeras infrações contidas no prontuário, chegando a acumular mais de R$ 66 mil em débitos.

Os agentes verificaram que o condutor estava portando uma arma de fogo municiada de maneira ilegal. Ele também usava uma carteira funcional de agente socioeducativo do Iases falsa e se recusou a ser submetido ao teste do bafômetro, apresentando indícios de que havia feito uso de bebida alcoólica.

Ademais, também foram localizados dentro do veículo um canivete e um facão. Durante a abordagem, os agentes identificaram ainda que o veículo estava com Licenciamento vencido desde 2007.

Cerco Inteligente

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou que a colaboração entre os órgãos é essencial para promover a segurança nas vias, ao retirar de circulação infratores contumazes e que cometem crimes, como foi esse caso em Vila Velha. “A parceria dos órgãos se demonstrou fundamental para a retirada desse veículo e desse condutor de circulação. O alto valor de débito mostra que o veículo estava circulando com irregularidades, o que já seria motivo para a apreensão.

Além disso, a grande maioria dos débitos diz respeito a infrações de excesso de velocidade em radares. Essa infração representa um desrespeito consciente e reiterado à legislação de trânsito, à segurança viária e à vida das pessoas”, disse.

Lobato destacou também a funcionalidade do Cerco Inteligente para possibilitar a atuação mais eficiente. “Planejada e criada sob a gestão do diretor geral Givaldo Vieira, a Central de Monitoramento do Cerco Inteligente no Detran, por meio de painel chamado de Blitz Inteligente, permite identificar os locais e horários com maior incidência de infrações de trânsito relacionadas à segurança viária e a restrições de circulação de veículos. Assim, pode-se planejar operações de maneira mais eficiente, sempre com foco na segurança viária e na proteção a vida”, frisou.

O comandante da equipe do BPTran que realizou a abordagem, Sgt Pinheiro, reforçou a importância da ação para a segurança do cidadão capixaba. “Ele é um infrator contumaz, que negligencia as normas de trânsito de maneira reiterada, sem se importar com a vida alheia. No momento da abordagem, estava cometendo mais uma infração gravíssima com o avanço do sinal vermelho, prática de elevado risco. Foi um resultado importante que contou com a tecnologia e integração dos órgãos”, pontuou.

Blitz inteligente

O monitoramento realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco o combate à clonagem de veículos, a verificação de veículos de transporte escolar clandestino e irregulares. Além disso, ele faz o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural, com KIT Gás, que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias. A equipe também monitora veículos que circulam com excesso de velocidade, bem como em cometimento de outras infrações, para o planejamento e realização de blitze inteligentes. Essas blitzs têm o objetivo de otimizar a eficiência das operações de acordo com o segmento proposto pelos levantamentos obtidos junto ao Cerco.