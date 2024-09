Veículos são atingidos por carro em alta velocidade em Marataízes

Dois veículos, sendo um Volkswagen/Gol, de cor prata e Chevrolet/Spin premier, de cor prata, foram atingidos por um Volkswagen/Polo, de cor azul, em alta velocidade na avenida Rubens Rangel, no centro de Marataízes, na tarde do último domingo (29).

De acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, a motorista do Spin relatou aos militares que estava com o veículo estacionado sentido Cidade Nova x Centro, em frente à padaria paulos, momento em que viu o Polo, de cor azul, em alta velocidade, batendo contra o Gol que estava em frente ao seu veículo.

Leia também: Homens morrem após carro bater em ponto de ônibus na BR-101

Com a força do impacto da batida, o Gol foi atingido na parte traseira, danificando o para-choque e o para-lama esquerdo do Spin. A motorista do Polo foi socorrida com lesões na cabeça e na perna esquerda e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Entretanto, populares contaram aos militares que uma mulher, que estava no banco do carona do carro, havia sido socorrida com ferimento na cabeça à Unidade de Pronto Atentimento (UPA) do município. Na unidade, os policiais foram informados que nenhuma vítima de acidente de trânsito havia se apresentado no local.