Veja detalhes da troca de tiros em Bom Jesus do Norte

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros na tarde desta quarta-feira (4), no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontraram dois homens baleados sendo socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulância do Pronto Atendimento (PA) do município.

Um deles, identificado apenas como Isac, foi socorrido ao PA, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o outro foi encaminhado para o hospital de São José do Calçado. Testemunhas contaram aos militares que as vítimas se envolveram em uma troca de tiros com o suspeito conhecido por vulgo DG.

Durante as buscas, os militares localizaram dois homens, suspeitos de participação na troca de tiros. Um deles estava ferido. Na residência, o irmão de um dos suspeitos tentou fugir, porém foi detido. Aliás, foram apreendidos dois revólveres, munições e 28 pedras de crack.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O outro ficará sob escolta no hospital. A Polícia Militar procura o vulgo DG.