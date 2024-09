Leilão da Polícia Civil: confira o valor arrecadado no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) arrecadou R$ 992.400,00 no leilão de viaturas realizado no último sábado (31). Organizado pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da PCES, o evento contou com uma participação expressiva de interessados, gerando 41.241 visualizações e 1.905 lances de 307 pessoas cadastradas. No total, foram leiloados 64 veículos, incluindo carros, camionetes e motocicletas, todos vendidos com sucesso.

De acordo com a Polícia Civil, o valor inicial combinado dos veículos era de R$ 588.000,00, mas o valor final arrecadado chegou a R$ 992.400,00, representando um aumento de quase 70% em relação ao valor de partida.

Leia também: PF apreende malas no aeroporto de Vitória; veja o que havia dentro delas

O veículo mais disputado foi uma motocicleta Yamaha XT 660 R, ano 2013, que foi arrematada por R$ 24.500,00 após 94 lances, muito acima de seu valor inicial de R$ 11.000,00. A maior arrematação foi de uma camionete Ford Ranger XL, ano 2014, vendida por R$ 38.600,00 após 32 lances. Um Fiat Pálio Fire Economy, ano 2014, teve a maior diferença percentual entre o valor inicial e o final, sendo arrematado por R$ 18.400,00, um aumento de 162,9% sobre o valor inicial de R$ 7.000,00.

Investimentos na frota de viaturas

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do leilão para a renovação da frota de veículos. “O leilão de viaturas assegura maior dinamismo na renovação da frota de veículos da instituição. O objetivo é manter veículos modernos e aptos para o apoio à investigação criminal”, disse.

O presidente da Comissão, delegado Érico Mangaravite, afirmou que os valores obtidos no leilão atingiram as expectativas e ressaltou as vantagens do processo, tanto para os arrematantes, que se beneficiam da transparência e garantia de origem dos veículos, quanto para a Polícia Civil, que evita a depreciação do patrimônio público e reinveste os recursos em segurança pública.

Com a conclusão do leilão, seguem agora as etapas de recebimento dos pagamentos, entrega dos veículos e prestação de contas. A expectativa é de que o próximo leilão de viaturas da PCES ocorra nos próximos meses, com divulgação inicial no site oficial da instituição.