Vestibular 2025: Multivix está com inscrições abertas em Cachoeiro

As inscrições para o vestibular 2025 da Faculdade Multivix para o curso de medicina e demais cursos presenciais e EAD já começaram.

Atualmente, o curso de medicina da Multivix está presente na Grande Vitória (Vitória, Cariacica e Serra), no Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim e no Norte, em São Mateus.

Para as unidades da Grande Vitória e Cachoeiro, o período de inscrição é até 3 de outubro e a prova está agendada para o dia 11 de outubro. Já para São Mateus, as inscrições seguem até o dia 04 de novembro e a prova acontece no dia 15 de novembro.

Para os demais cursos presenciais e EAD, as inscrições vão até o dia 17 de outubro e a prova online acontecerá no dia 20 de outubro.

Mais informações sobre o Vest 2025, nos sites https://multivix.edu.br/vestibular-medicina/ e https://multivix.edu.br/vestibular/

Serviço:

VEST 2025 – Medicina

Unidades: Vitória, Cachoeiro, Serra e Cariacica

Período de inscrição: 04/09 a 03/10/2024

Prova: 11/10/2024

Unidade São Mateus

Período de inscrição: 05/09 a 04/11/2024

Prova: 15/11/2024

Site: https://multivix.edu.br/vestibular-medicina/

VEST 2025 – Demais cursos (Presencial e EAD)

Período de inscrição: 04/09 a 17/10/2024

Prova online: 20/10/2024

Site: https://multivix.edu.br/vestibular/