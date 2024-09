Cultura: Viana abre programação que vai percorrer 10 municípios do ES

O Cultura em Toda Parte 2024 está chegando! Entre os meses de setembro a dezembro, 10 municípios capixabas irão receber a programação da rota Circulação em Espaços Culturais gerenciada pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Os projetos selecionados por meio de chamada pública da Secretaria da Cultura (Secult-ES) vão trazer uma série de atividades na área da música popular e erudita, dança, teatro, literatura, patrimônio, performances, hip hop, cultura popular, circo, contação de histórias, oficinas, palestras, e muito mais.

Viana é a primeira cidade a receber a caravana cultural itinerante, dos dias 13 a 15 de setembro, no Teatro Municipal de Viana, Galeria de Arte Casarão, no CRAS Vale do Sol e na EEEFM Nelson Vieira Pimentel com uma série de atividades que fomentam e difundem a produção artística do Espírito Santo. Na sequência, o projeto desembarca no município de Venda Nova do Imigrante. Toda programação é gratuita.

Apresentações culturais

A programação cultural em Viana começa nesta sexta-feira (13), às 19 horas, com show do músico e pesquisador Jean da Viola, apresentando canções inspiradas na melodia raiz de moda de viola e tendo como fio condutor o álbum recém-lançado Viola e Folias. Logo em seguida, acontece a apresentação de dança “Hoje Me Sinto Muito Flamenca”, com a bailarina, coreógrafa e pesquisadora de dança Ivna Messina. A artista apresenta algumas coreografias de flamenco de seu repertório intercaladas com uma conversa com o público enquanto troca de figurino, passeando por seu histórico de mais de 20 anos como pesquisadora e artista da dança.

No sábado (14), às 17 horas, quem sobe ao palco é o rapper Aliado Jota. Desde 1995 na cena hip hop no Espírito Santo, tem um álbum gravado em 2014, chamado Estilo Solto, mesmo nome da apresentação que reúne sucessos autorais da discografia do cantor, e que tem como objetivo a valorização da cultura urbana. Na sequência, é a vez do icônico Suspeitos Na Mira, que fará um show especial de 31 anos do grupo. A base do repertório será o álbum Perigo Iminente, além de sucessos de várias fases da carreira de um dos grupos pioneiros no hip hop do estado.

No domingo (15), a contação de histórias é o destaque da programação. Abrindo as atividades, às 10 horas, a escritora e contadora de histórias Vera Lucia Coser apresenta Flor de Mamulengo, uma encenação da música da artista Bia Bedram, onde canta a desilusão amorosa da Flor pelo boneco de pano, de uma forma regional e engraçada. Na sequência, Francieni Cardoso Garcia Delpupo apresenta para a criançada a história “A Fada Azul e os Amigos da Natureza”. Na encenação conhecemos as aventuras da fada Malu, ao ajudar os animais da floresta a resolver problemas do meio ambiente causados pelos seres humanos.

Fechando a programação do domingo, às 12 horas, o Lacarta Circo Teatro, formado por Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira, apresenta o espetáculo “Os Ciclistas Excêntricos”. A encenação, que conta a história autobiográfica de um casal de artistas que utilizava a bicicleta como veículo de transporte para se encontrar, tem a linguagem do palhaço brasileiro e a inspiração da série “O Circo”, do artista plástico colombiano Fernando Botero.

Formações

As atividades de formação são outro destaque da programação do Cultura em Toda Parte 2024. Na etapa de Viana, duas oficinas e uma palestra integram as ações na cidade. A programação tem início com a formação Iniciação ao Teatro 60+, ministrada pelo ator, bailarino, dramaturgo, diretor e coreógrafo da Cia Teatro Urgente, Marcelo Ferreira, que acontece de segunda (9) a sábado (14), de 8h30 às 13h30, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Vale do Sol.

Os interessados em participar da atividade podem se inscrever na sede do CRAS Vale do Sol, que fica localizado na Rua Rio de Janeiro, s/nº, no bairro Areinha.

O curso de formação Iniciação ao Teatro 60+ contempla uma experiência estética por meio do teatro, com uma iniciação aos gestos e movimentos expressivos, leitura e encenação de textos significativos da dramaturgia e poesia, com uso de música evocativa, figurinos, adereços e uma breve história do teatro. A atividade tem a proposta de convidar a geração 60+ a celebrar a vida, o estar juntos, numa imersão nas Artes Cênicas.

Na sexta-feira (13), a partir das 10 horas, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel, o músico e professor Léo de Paula apresenta “Toques Bantos e Influências na Musicalidade Brasileira”, momento formativo e de discussão que busca um entendimento da música como contato com a ancestralidade e com os saberes tradicionais, ressaltando sua relevância cultural, social e artística.

A palestra é dedicada a ritmos e gêneros musicais afro-brasileiros de origem bantu, e apresenta o contexto histórico, curiosidades e demonstração de diversos toques e variações rítmicas com instrumentos de percussão.

Também na EEEFM Nelson Vieira Pimentel, às 16 horas, será realizada a oficina Gravação e Edição de Vídeos pelo Celular. A diretora e roteirista Pâmelly Goes irá ministrar a formação e ensinará técnicas de produção de vídeos para dispositivos móveis com foco na captação de imagens, edição, iluminação, som, enquadramento e uso de aplicativos. Com abordagem prática e interativa, a profissional irá capacitar tanto iniciantes quanto pessoas com familiaridade com telas, para a criação de conteúdos audiovisuais de qualidade de maneira acessível.

Cultura em toda parte 2024

Idealizado pela Secretaria da Cultura (Secult ES), o projeto Cultura em Toda Parte 2024 é gerido por duas organizações da sociedade civil: o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e o Instituto Raízes. As instituições foram selecionadas por meio da Lei Paulo Gustavo e realizaram a seleção dos profissionais que compõem a programação, além da contratação e logística do evento.

O Cultura Em Toda Parte 2024 acontece por meio de chamada pública, direcionada para artistas, grupos culturais capixabas e demais interessados em integrar o programa com cachês de até 6 mil reais.

As inscrições para o chamamento público aconteceram de 10 de julho a 06 de agosto na plataforma do Mapa Cultural. Cada cidade vai receber, ao longo de uma semana, uma série de atividades distribuídas entre formações – com oficinas e palestras – e apresentações artísticas e culturais. Durante a estadia das caravanas, cada uma das localidades se transformam em hubs itinerantes, que pautam suas ações nas populações na dinâmica da produção cultural com conteúdos nas mais diversas linguagens artísticas.

O Cultura em Toda Parte é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com os Institutos Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Raízes, via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

Serviço:

Cultura em Toda Parte 2024, em Viana, nos 13, 14 e 15 de setembro

Sexta-feira (13 de setembro)

19h – Jean da Viola (show musical)

20h – Hoje Eu Me Sinto Muito Flamenca, com Ivna Messina (dança)

Sábado (14 de setembro)

14 de setembro

17h – Aliado Jota – Estilo Souto (show musical)

18h – Suspeitos Na Mira – Especial 31 anos (show musical)

Local: Teatro Municipal de Viana – Avenida Florentino Avidos, nº 1, Centro, Viana

Domingo (15 de setembro)

10h – Flor de Mamulengo, com Vera Lucia Coser (contação de história)

11h – A Fada Azul e os Amigos da Natureza, com Francieni Cardoso Garcia Delpupo (contação de história)

(contação de história)

12h – Os Ciclistas Excêntricos, com Lacarta Circo Teatro (circo)

Local: Galeria de Arte Casarão – Rua Getúlio Vargas, 37, Centro, Viana

Formações

Segunda a sexta-feira

9 a 14 de setembro, das 8h30 a 13h30, na Oficina Iniciação ao Teatro 60+, com Marcelo Ferreira

Local: CRAS (Centro de Referência Assistência Social) Vale do Sol – Rua Rio de Janeiro,

s/nº, Areinha, Viana. As inscrições para a oficina são realizadas na sede do CRAS e

estão sujeitas a lotação

Sexta-feira (13 de setembro)

10h – Toques Bantos e Influências na Musicalidade Brasileira

com Léo de Paula

16h – Gravação e Edição de Vídeos pelo Celular

com Pamelly Goes

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel

(exclusiva para os alunos da instituição)