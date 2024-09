Victor Coelho defende legado e acusa despreparo de Diego Libardi

Alvo de críticas da campanha do candidato Diego Libardi (Republicanos), o atual prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), reagiu aos ataques, amplificando, por meio de vídeos em sua rede social, os pontos fracos que mostram a falta de conhecimento de gestão e o despreparo do candidato republicano para ser gestor de uma cidade.

Entre os destaques do chefe do Poder Executivo municipal são as promessas feitas por Diego Libardi que não poderão ser cumpridas e podem, até mesmo, estourar o orçamento da cidade.

Outro ponto combatido pelo prefeito Victor Coelho é a propagação de fake news por parte da campanha de Diego Libardi, que chegou a divulgar que havia falta de médicos na cidade.

Confira outros temas em que o Victor Coelho aponta questões que mostram o porque o candidato Diego Libardi ainda não está preparado para ser prefeito.