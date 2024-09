Vídeo | Deixe ela! Idosa desaparecida é encontrada dançando em festival

Uma idosa, de 70 anos, identificada como Aidé, que estava desaparecida a mais de oito meses, foi encontrada pelos familiares após ser gravada dançando em um festival de música.

O evento, que ocorreu na Colômbia, contava com a apresentação do cantor Rafa Perez. O músico fazia sua apresentação no início de setembro, no tradicional Festival Vallenato, em Fonseca.

Segundo divulgado pelo portal UOL, impressionado com a vitalidade da mulher, o cantor compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na gravação, com mais de dois milhões de visualizações, Aidé aparece dando cambalhotas, piruetas e pulos agarrados ao cantor.

Com a repercussão, familiares foram em busca da idosa. O reencontro também foi divulgado pelo artista, que comemorou o final feliz da história.

A irmã de Aidé gravou vídeo em agradecimento. ”Damos graças primeiramente a Deus, com ele tudo é possível. Agradeço ao senhor Rafa Pérez porque ele possibilitou que eu encontrasse minha irmã, há oito meses não sabia dela. Obrigada a todas as pessoas boas aqui de Fonseca que me ajudaram”, falou emocionada ao lado da idosa.

Vaja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Instagram | Rafa Perez Prensa