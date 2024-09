VÍDEO | Incêndio de grande proporção atinge área de mata em Castelo

Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata na localidade de São Roque, zona rural de Castelo, na tarde desta terça-feira (24).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o solicitante acionou a equipe, relatando um incêndio em área de vegetação com chamas altas.

Leia também: VÍDEO | Novo foco de incêndio em vegetação é combatido em Castelo

Neste momento, as equipes trabalham para combater e extinguir às chamas. A ocorrência está em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.