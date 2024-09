VÍDEO | Mais um incêndio em vegetação assusta moradores em Venda Nova

Um incêndio em vegetação assustou moradores da localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na noite da última quarta-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, populares informaram que viram um homem suspeito de ter iniciado o fogo na região. Quando os bombeiros chegaram ao local, confirmaram que as chamas estavam em um terreno onde as equipes já realizaram diversos combates, em datas anteriores.

A guarnição informou que as chamas se alastrou morro acima com mais intensidade e em duas frentes laterais com menos força. Primeiro, os bombeiros combateram as frentes laterais, pois havia residências próximas, com apoio do caminhão pipa da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Já as chamas na parte alta do morro não possibilitaram o acesso da equipe e não ofereciam risco aos moradores. A equipe da Defesa Civil Municipal permaneceu monitorando o local.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias