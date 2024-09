VÍDEO | Moradores registram incêndio próximo de residências em Alegre

Moradores do bairro Vila do Sul, em Alegre, registraram o momento em que um incêndio atinge uma área de vegetação próxima de residências, na noite do último sábado (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, após a guanição receber informações de que havia incêndio no Morro do Querosene, no município, os bombeiros foram ao local e encontraram chamas altas em vegetação, atingindo algumas árvores.

Imediatamente, a equipe iniciou os trabalhos e combateu as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias