Polícia busca suspeitos de homicídio no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari está à procura dos autores do crime que vitimou Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 32 anos, no dia 20 de julho, no bairro Village do Sol, em Guarapari.

Segundo informações coletadas até o momento, dois indivíduos em uma motocicleta são apontados como suspeitos de participação neste homicídio.

O caso está sendo investigado pela equipe da DHPP de Guarapari, que solicita a colaboração da população para que esse assassinato não fique impune. Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos são de extrema importância para a continuidade das investigações.

A população pode contribuir com o trabalho da Polícia Civil por meio dos canais de comunicação disponíveis. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo Direct das redes sociais da Polícia Civil. O sigilo é garantido.