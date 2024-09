VÍDEO | Novos focos de incêndio no Parque Mata das Flores, em Castelo

O Corpo de Bombeiros Militar e o Notaer foram acionados para atender o registro de novos focos de incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no final da tarde do último domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram identificados alguns novos focos na região próxima ao Morro das Antenas, dentro do Parque Estadual Mata das Flores. “Trata-se de uma região de difícil acesso por se caracterizar como mata fechada e região de vale. O combate foi iniciado no domingo, com a realização de aceiros e combate direto. Nesta segunda-feira (2), equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros realizam o combate, com apoio de uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer)”, diz a guarnição por meio de nota.

Parque já havia sido atingido pelo incêndio

Um incêndio de grande proporção atingiu o Parque Mata das Flores, na noite do último dia 18 de agosto. Na manhã da terça-feira (20), ainda era possível ver fumaças no local.

As equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Núcleo de Transportes Aéreos (Notaer) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atuaram em campo, empenhadas no combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

As condições climáticas, caracterizadas por altas temperaturas, seca e ventos fortes, têm contribuído para a rápida propagação das chamas.

Veja o vídeo:

Vídeo: Notaer