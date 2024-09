Vila Velha vence Anchieta e fatura o Estadual Masculino de beach soccer

O 24° Campeonato Estadual Masculino de beach soccer teve uma final grandiosa, recheada de muita emoção e vários gols. Na ocasião, a seleção de Vila Velha foi a grande campeã, depois de derrotar Anchieta por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal.

Este foi o 4° título da seleção de Vila Velha na história, sendo o segundo de forma consecutiva. Já Anchieta, segue sendo um dos maiores vencedores da competição, com seis conquistas.

Como foi o jogo?

A partida começou a mil por hora, tendo dentro de quadra diversos talentos mundiais da modalidade. Assim, Antônio abriu o placar pra Vila Velha em chute rasteiro. Mas Gabriel Santos, aproveitando cruzamento dentro da área, empatou para Anchieta.

De bicicleta, Digão marcou um golaço e desempatou para Vila Velha. Na saída de bola, Bruno Xavier rolou para Eudim soltar a bomba e empatar de novo a partida. Após isso, em nova saída de bola, Digão, de novo, “encheu o pé” e botou Vila Velha novamente na frente.

Na reta final de partida, o goleiro Gean Pietro recebeu passe, “matou no peito” e chutou forte. Assim, a bola quicou na areia e enganou o goleiro Mão: 3 a 3.

Disputa de pênaltis

Nas penalidades, Gabriel Santos, Paulinho e Bruno Xavier converteram as cobranças de Anchieta. Juninho Bebê, Pedrinho, Breninho e Antônio fizeram para Vila Velha. Após, Gean Pietro defendeu a cobrança de Digão e manteve Anchieta viva no jogo.

Porém, o goleiro Mão pegou as cobranças de Eudim e Catarino, se tornando o grande nome dessa decisão e, garantindo o título para Vila Velha.

