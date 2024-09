Vitória: vagas abertas em oficinas gratuitas de instrumentos de orquestra

Bandas, músicos e estudantes de todo o país têm encontro certo no Espírito Santo, com a realização da 2ª edição do “Festival Coreto – Festival Capixaba de Bandas de Música”. O evento ocorrerá em Vitória, entre os dias 9 e 13 de outubro, com extensa programação de oficinas formativas e apresentações musicais de bandas. A participação é gratuita. As inscrições para as oficinas estão abertas até o dia 30 de setembro.

Atualmente, o Festival Coreto é o principal evento de bandas de música do Estado. Trata-se de um evento de formação teórica e prática para estudantes de música participantes de bandas marciais, bandas de música civis, fanfarras e grupos de música instrumental.

Leia também: Terceira Ponte será parcialmente interditada no domingo (29); entenda

Ele realiza oficinas teóricas e práticas de instrumentos de sopro, percussão e regência, focando nesta que é uma das maiores tradições musicais capixabas e brasileiras, as bandas do interior.

Festival Coreto em Vitória

Essa 2ª edição tem realização do Instituto Cultura Viva e TonoBooks, por meio do Funcultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, com parceria do HUBES+. A curadoria do festival é do maestro e gestor Eduardo Lucas, responsável por grupos como a Orquestra Jovem Capixaba e Orquestra da Quebrada. O evento também tem parceria com o projeto “Sons da Ilha”.

A participação dos estudantes se dará por meio de inscrição em formulário online. As oficinas serão de instrumentos de madeira e ensino coletivo, com Joel Barbosa (BA), metais, com Lélio Eduardo (BA), regência e prática de conjunto, com Gabriel Dellatorre (RJ), e percussão, com Pedro Moita (RJ). As oficinas ocorrerão em parceria com escolas municipais da Prefeitura de Vitória, dentro do projeto “Sons da Ilha”.

Além das oficinas, o público também poderá assistir a shows gratuitos das bandas formadas durante o evento e também shows diversos em Vitória. As inscrições para as oficinas estão abertas até o dia 30 de setembro. A programação cultural será divulgada em breve.

Serviço

2ª edição do “Festival Coreto – Festival Capixaba de Bandas de Música”

Quando: de 9 a 13 de outubro, em Vitória

Inscrições para oficinas até o dia 30 de setembro.

Mais informações no www.festivalcoreto.com

Sobre o curador Eduardo Lucas

O Festival Coreto tem curadoria do maestro Eduardo Lucas, uma das referências da formação musical instrumental no Brasil na atualidade. É maestro da Orquestra Jovem Capixaba e da Orquestra da Quebrada. É membro do corpo docente da Fames – Faculdade de Música do ES. Desenvolve trabalhos na área de inclusão sociocultural através da prática coletiva. É doutorando em Música pela UniRio.

Oficina com Lélio Alves, BA (metais e ensino coletivo)

É doutor em Música pela UNIRIO, mestre em Música e graduado em Trombone e Tuba pela UFRJ. Exerce o cargo de professor de trombone da UFBA onde atua também como professor do Programa de Pós-Graduação em Música e como professor e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Música. No Festival Coreto irá ministrar oficinas de metais e ensino coletivo.

Oficina com Joel Barbosa, BA (madeiras e ensino coletivo)

Iniciou seus estudos de clarineta na Banda da Guarda Mirim de Piracicaba e graduou-se pelo Conservatório de Tatuí e UNICAMP. Foi premiado com bolsas da Fundação Vitae, CNPq e CAPES, através das quais obteve os graus de mestrado e doutorado em música pela University of Washington, onde estudou com os clarinetistas William McColl e William (Bill) Smith, e tocou sob a regência de banda de Timothy Salzman.

Atualmente, é professor titular da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde atua como docente de clarineta, música de câmara e de prática de conjunto. No Festival Coreto irá ministrar oficinas de madeiras e ensino coletivo.

Oficina com Pedro Moita, RJ (percussão)

Já participou de numerosos concertos e gravações como músico convidado de diversas orquestras sinfônicas, dentre as quais a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense e Orquestra Petrobrás Sinfônica. Desde 2012 é percussionista e timpanista concursado da UFRJ, onde integra a Orquestra Sinfônica da UFRJ (OSUFRJ) e Orquestra de Sopros e Percussão da UFRJ.

Oficina com Gabriel Dellatorre, RJ (regência e prática de conjunto)

Professor substituto de Regência de Banda da EM/UFRJ, é regente assistente da Orquestra de Sopros da UFRJ e da Banda Sinfônica Jovem da UFRJ. Fez Licenciatura em Música e Bacharelado em Regência de Banda, pela UFRJ.

Atualmente é mestrando no Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da EM/UFRJ, tendo como orientador o Prof. Dr. Marcelo Jardim, com o tema José Ursicino da Silva e a Banda de Música: revisão, edição e gravação de 5 obras. É bolsista do Projeto Bandas: Sistema Pedagógico de Apoio às Bandas de Música, projeto integrante do Programa Arte de Toda Gente, parceria entre a Funarte e a UFRJ.