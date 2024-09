Terceira Ponte será parcialmente interditada no domingo (29); entenda

Neste domingo (29), a Terceira Ponte será interditada no sentido Vitória x Vila Velha, das 5h30 às 10h30, para a realização da corrida Dez Milhas Garoto. A previsão é a de liberar totalmente a pista a partir das 10h30, dependendo da passagem do último atleta da competição.

Por essa razão, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) recomenda rotas alternativas para sair de Vitória, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Ávidos. No sentido norte, de Vila Velha para Vitória, não haverá interdições.

Em relação ao transporte público, Ceturb-ES informa que os ônibus vão seguir as orientações das autoridades de trânsito, já que haverá ruas interditadas em Vitória e Vila Velha. O Aquaviário funcionará normalmente neste domingo (29/09) durante a realização das Dez Milhas Garoto, da mesma forma que a Ciclovia da Vida, que permanecerá aberta das 05h às 23h.

