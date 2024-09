X diz que bloqueou perfil de Marcos do Val e outros 8 por ordem do STF

O X informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu nove perfis que tiveram o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. A relutância em seguir as ordens judiciais foi um dos motivos citados pelo magistrado ao tirar a plataforma do ar no Brasil, em decisão de 30 de agosto.

De acordo com O Globo, a lista inclui o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o blogueiro bolsonarista Ed Raposo. Também foram suspensas as contas da advogada Paola Silva Daniel, mulher do ex-deputado Daniel Silveira, e do comentarista Paulo Figueiredo Filho (que teve dois perfis alvo). Eles são alvos de diferentes investigações no STF.

Ainda foram bloqueadas as contas de uma filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio, do pastor Josias Pereira e de Cláudio Luz e Sergio Fischer.

Marcos do Val tem perfil bloqueado

Senador desde 2019 pelo Espírito Santo, no ano passado, foi alvo de mandados de busca e apreensão pela suspeita de ter armado uma trama contra Moraes.

No mês passado, voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), dessa vez pela suposta obstrução de investigações, que ocorreria por meio da divulgação de dados protegidos e até corrupção de crianças e adolescentes.

Após a última operação, seus advogados afirmaram que as medidas “ultrapassaram os limites de cautelaridade”.