Xapa Xana: criminosos vendiam lubrificante vaginal à base de maconha

A busca por orgasmos múltiplos e a sensação de “alcançar o nirvana” são algumas das promessas sexuais de um lubrificante feito com compostos da Cannabis, a planta da maconha. O óleo era comercializado na internet.

O lubrificante, conhecido como “Xapa Xana”, rico em tetrahidrocanabinol (THC), era o principal produto da associação criminosa especializada no tráfico de drogas desmantelada pela Polícia Civil do Distrito Federal nessa terça-feira (24).

Um casal residente de Pirenópolis, em Goiás, liderava o esquema desde 2018, as apurações foram da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord). A maconha era utilizada como matéria-prima para a elaboração de produtos como sabonete, passando por protetores labiais até chegar nos lubrificantes vaginais. Alguns produtos chegavam a custar R$ 900.

Segundo informações do portal Metrópoles, o casal operava um grupo em aplicativo de mensagens como canal de comunicação direto com os usuários dos diversos tipos de drogas. O grupo existia desde 2021 e era possível receber catálogos de produtos e promoções dos itens à base de maconha. Os produtos eram comercializados em todo o Brasil.

Os criminosos frisavam que a substância se tratava de um produto “especializado para a região íntima rico em canabinóides. Os preços do lubrificante era de R$ 130 o frasco com cerca de 15 ml, os criminosos frisavam que a substância se tratava de um produto “especializado para a região íntima.”

