🥵 Brasil pode registrar recordes de calor nos próximos dias

Nos próximos dias, várias capitais brasileiras poderão registrar temperaturas recordes, ultrapassando as máximas históricas. E o calor no Brasil chegou chegando em outubro!

Ali√°s, o m√™s ser√° marcado por calor intenso em grande parte do pa√≠s. O mapa de previs√£o de temperatura mostra tons de vermelho predominantes, especialmente nas regi√Ķes Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Contudo, isso significa que essas áreas terão temperaturas acima do normal para a época, com destaque para possíveis ondas de calor como a que abre o mês e deve durar até o dia 8 de outubro 2024.

Calor intenso no Brasil

Essa é a oitava onda de calor que atua no Brasil neste ano, trazendo novamente a possibilidade de quebra de recordes de temperatura. Além da presença de uma forte massa de ar quente, que contribui para o aumento das temperaturas, uma frente fria em deslocamento para a faixa central brasileira intensifica ainda mais o calor.

Portanto, esse fen√īmeno, conhecido como “efeito pr√©-frontal”, faz com que o ar aque√ßa antes da chegada da frente fria, favorecendo uma eleva√ß√£o mais acentuada das temperaturas, contribuindo para o cen√°rio de calor extremo previsto para os pr√≥ximos dias.

Qual a previs√£o para outubro?

Ali√°s, as chuvas de outubro tendem a ser escassas em grande parte do Brasil. A previs√£o aponta para precipita√ß√Ķes abaixo da m√©dia no Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, com √°reas em tons de marrom e laranja indicando uma seca mais pronunciada.

Segundo a Climatempo, isso pode agravar situa√ß√Ķes de estiagem e aumentar o risco de queimadas, especialmente na faixa central do pa√≠s. A irregularidade nas chuvas pode afetar atividades agr√≠colas e influenciar a qualidade do ar que j√° vem prejudica no pa√≠s.

Apesar do cen√°rio predominantemente seco, h√° pontos positivos: partes do Sul e Sudeste podem esperar precipita√ß√Ķes um pouco acima do normal. No entanto, isso √© indicado por √°reas em verde claro no mapa de previs√£o de chuva, sugerindo que essas regi√Ķes podem ter um outubro mais √ļmido. Ali√°s, a chegada de frentes frias nessas √°reas pode contribuir para chuvas mais significativas. Com isso, trazer algum al√≠vio para o calor e favorecendo atividades que dependem da √°gua.