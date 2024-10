14º BPM promove bate-papo sobre saúde e bem-estar da corporação

O 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, com sede no município de Ibatiba, no Caparaó, realizou nesta segunda-feira (14), um bate-papo que contou com a participação da professora e doutora Reycilane Carvalho, 1º Sargento do Corpo de Bombeiros de Goiás, pesquisadora do Ministério da Justiça e Senasp, com pós-doutorado focado na qualidade de vida e trabalho dos profissionais de segurança pública.

Durante o diálogo, a professora abordou o assunto: “estressores ocupacionais e seus impactos na nossa qualidade de vida”.

Diante da explanação, foi possível aprender a identificar com os desafios cotidianos os fenômenos que desencadeiam doenças mentais, inclusive como pode, sem perceber, ser um estressor para os colegas de trabalho, impactando negativamente sua qualidade de vida e vice-versa.

Visando cada vez mais a saúde e o bem-estar dos militares, o 14º BPM promoveu mais um importante canal de desenvolvimento pessoal e coletivo ao seu efetivo, visando o aprimoramento nas relações pessoais e gerenciamento de pessoas.