VÍDEO | Prédio é evacuado após incêndio em consultório no ES

Um prédio precisou ser evacuado após um consultório odontológico pegar fogo no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na manhã desta terça-feira (15).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, uma eque foi acionada, estão no local e constatou que as chamas atingem um consultório odontológico no quinto andar do prédio comercial.

A ocorrência está em andamento e, no momento, não há mais detalhes.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias