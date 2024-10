9ª Bienal Rubem Braga traz autores de destaque nacional para Cachoeiro

Com o tema “Literatura e a Beleza de Nossas Raízes e Origens”, a 9ª Bienal Rubem Braga Sesc 2024 será realizada entre os dias 23 e 27 de outubro (de quarta a domingo), na sede do Sesc de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a programação será diversa, gratuita e voltada para todas as idades.

Por outro lado, o Sesc Espírito Santo participa como idealizador e realizador da Bienal, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Ademais, a solenidade de abertura contará com autoridades presentes e uma apresentação da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (OSSES), a partir das 18h30.

Leia também: Autora capixaba lança livro infantil sobre Congo

Vale destacar que a participação na 9ª Bienal Rubem Braga Sesc, em Cachoeiro de Itapemirim, é gratuita e aberta para todos os públicos. Além disso, não há necessidade de inscrição para participar das atividades; basta chegar no local, no horário marcado.

Programação dia 23

Assim a palestra de abertura, na quarta-feira (23), contará com a presença do poeta e cordelista cearense Bráulio Bessa, às 20h. Famoso por sua atuação no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, tornou-se um fenômeno da internet, com mais de 150 milhões de visualizações nas mídias sociais. Publicou os livros “Poesia com Rapadura” e “Poesia que Transforma”.

Programação dia 24

Sendo assim na quinta-feira (24), às 14h, o escritor Ricardo Mauricio, do Espírito Santo, estará presente. Ele foi vencedor do concurso nacional “Prêmio Sesc de Literatura” de 2024, com o livro “Bololô: gaiola vazia”, na categoria romance. Ele participa da Mesa Literária: “Entre memória e remix: momentos da literatura cachoeirense”, ao lado de Sávio Lima Lopes e João Moraes.

Programação dia 25

Na sexta-feira (25), às 14h, a escritora capixaba Carla Guerson, autora dos livros “O som do tapa”, “Fogo de Palha” e o recém-lançado “Todo mundo tem mãe, Catarina”, seu primeiro romance, participará da Mesa Literária: “Vozes Femininas na Palavra Impressa”. Além disso, Carla Guerson é idealizadora e coordenadora do Coletivo Escreviventes.

Por outro lado, a programação também contará com a presença da escritora e jornalista capixaba Dani Costa Russo, que reside em São Paulo há mais de 14 anos. Ela é autora de “Beijos no Chão” e “Cama Rainha” e tem se destacado no mercado literário nacional como criadora, curadora e editora do Selo Auroras, da editora Penalux.

Além disso, as autoras compartilharão suas obras, experiências e reflexões em um debate mediado pela historiadora Luciene Carla, escritora que integra a Academia Cachoeirense de Letras desde 2022.

Programação dia 26

No sábado (26), às 15h, o escritor e músico cearense Tino Freitas, especialista em Literatura Infantil, participa da Mesa: “Literatura na infância: caminhos para uma cultura leitora”. Ele tem mais de 40 livros publicados e foi vencedor do Prêmio Jabuti, com a obra “Primeiras Palavras”.

Também participa desse debate a escritora e contadora de histórias Juliana Correia, pesquisadora das artes negras e fundadora do canal BaObazinhO. A mediação fica por conta da professora e pesquisadora Maria Amélia Dalvi.

Programação dia 27

No domingo (27), às 10h, a Mesa: “Eco das Palavras: Desvendando Origens e Narrativas na Literatura Nacional” reúne presenças de peso, como Eliane Potiguara, professora, escritora, ativista e empreendedora indígena brasileira, fundadora da Rede Grumin de Mulheres Indígenas. Ela foi uma das 52 brasileiras indicadas para o projeto internacional “Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz”.

A escritora e historiadora Micheliny Verunschk, de Pernambuco, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com a obra “Nossa Teresa: vida e morte de uma santa suicida”. Ela divide a mesa com Eliane. A mediação será da cantora e compositora Eloá Puri.

9º BIENAL RUBEM BRAGA SESC 2024

Tema: “Literatura e a beleza das nossas raízes e origens”

De 23 a 27 de outubro de 2024, no Sesc Cachoeiro de Itapemirim (ES)

23 de outubro: das 18h30 às 21h

24, 25 e 26 de outubro: das 14h às 20h

27 de outubro: das 8h às 16h

Local: SESC CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – Rua Joanna Payer, 01/101 – Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES – Tel: (28) 3526-3050

Realização: Programa Cultura Sesc – Projeto Sesc Territórios e Prefeitura Municipal de Cachoeiro

Confira a programação completa da Bienal Sesc Rubem Braga 2024 no link: