Autora capixaba lança livro infantil sobre Congo

Primeiramente, apresentar para crianças uma parcela da riqueza cultural e histórica do seu estado natal é uma das propostas de Michele Boldrini. Além disso, a autora, pedagoga, ilustradora e congueira capixaba lança, neste domingo (27), o livro infantil “Memórias de Mirim.”

Por outro lado, o evento será realizado no espaço Cia. de Artes de Regência, em Linhares, e terá como tema o Congo capixaba. Anteriormente, Michele fez um pré-lançamento da edição na Flip 2024 e, agora, prestigia sua cidade com essa nova ação.

Ademais, o lançamento contará com as bandas de Congo Mirim de Regência, Povoação e Areal. Finalmente, vale destacar que a entrada será gratuita.

O Congo no livro infantil

Patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, a manifestação popular do Congo mistura o batuque dos povos originários e africanos com a devoção aos santos católicos. Além da edição física, a obra traz versão digital animada com recursos de audiodescrição e Libras no YouTube.

É uma produção de Mich e Editora Cousa, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Linhares, Secretaria da Cultura (Secult) e Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Além do lançamento na comunidade de Regência, Michele Boldrini adianta que também fará a doação de 100 exemplares do livro para escolas municipais da cidade de Linhares. Além de doações para a Biblioteca Municipal e a Serlihges – Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES).

A primeira experiência de Michele Boldrini com os seus leitores mirins aconteceu na Casa Pagã, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, no início deste mês. A escritora promoveu um pré-lançamento de “Memórias de Mirim”, na Casa, como parte da agenda paralela da Festa Literária Internacional de Paraty – Flip. O espaço, criado em 2023, reúne editoras independentes, com o objetivo de fomentar a programação literária.

“Este é meu primeiro livro infantil. Estou bem contente, pois sinto que ele representa a mistura de tudo que me atravessa: o designer gráfico, a arte, a infância, a educação, o Congo capixaba, regência, afeto, memória e devoção. Compreendo as manifestações culturais e suas celebrações, como tecnologias ancestrais de fortalecimentos identitário, político e comunitário. Por isso, almejo construir ferramentas pedagógicas, como livros e jogos, que as contemplem e fortaleçam” ressalta a autora Michele Boldrini sobre os incentivos à concepção da primeira obra.

Publicado pela Editora Cousa, o livro tem 22 páginas e ilustrações da própria autora. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos pequenos leitores, a obra traz um vocabulário com os principais assuntos citados no texto. Como por exemplo: Congo capixaba, patrimônio cultural imaterial, ganzá, toada, entre outros.

O livro conta ainda com versão animada e acessível, com recursos de audiodescrição e Libras. O exemplar físico custa R$ 40,00, e pode ser adquirido com a Editora Cousa. Haverá também a disponibilização da versão digital gratuita do livro nas plataformas digitais.