Abertas as inscrições para encontro “Vinde a Mim” em Atílio Vivácqua

Estão abertas as inscrições para o “Vinde a Mim”, encontro de jovens católicos de Atílio Vivácqua. Já é possível garantir a participação no encontro promovido pela paróquia Santo Antônio de Pádua que, neste ano, ocorrerá no dia 16 de novembro (sábado).

Com vagas limitadas, o encontro acontecerá na Igreja Matriz com uma programação variada.

“Estamos organizando um evento muito especial para os jovens da nossa diocese. Começará às 15h, e contará com pregação, Adoração ao Santíssimo, louvor, show e a festa das cores”, explicou Matheus Silveira, um dos organizadores.

As inscrições para o encontro “Vinde a Mim” estão no valor de R$ 5. Além da participação, o inscrito garante alimentação e ingresso na Festa das Cores. Tendo como inspiração o Holi ou Festival das Cores – tradicional celebração indiana que comemora o início da primavera – o evento foi criado para ser uma experiência única, onde o principal objetivo não é simplesmente festejar, mas se divertir com os amigos e a família em um ambiente católico. Confira o Instagram oficial do evento.