Abono salarial: Câmara no Sul do ES deve conceder um dos maiores valores

O vice-prefeito eleito e atual presidente da Câmara Municipal de Marataízes, vereador Willian Duarte, projetou a concessão de abono de R$ 10 mil para os servidores do Poder Legislativo no final deste ano.

A previsão foi dada, nesta quarta-feira (9), em entrevista ao Especial Eleições 2024, no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube.

LEIA TAMBÉM: Projeto Recupera em Vitória: nova sala com atendimento exclusivo

De acordo o chefe do Poder Legislativo de Marataízes, o abono salarial com esse valor só será possível por causa da responsabilidade com os gastos públicos na Casa do Povo.

“Passou as eleições agora, já sentei com o meu jurídico, com o meu financeiro, para ver se a lei permite, esse ano ainda, nós vamos dar um abono para os funcionários da Câmara de R$ 10 mil. Se Deus, quiser!”, afirmou o vereador.

Confira detalhes