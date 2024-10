Homem é detido, armas e drogas apreendidas no Espírito Santo

Na última sexta-feira (11), a Força Tática do 4º Batalhão deteve um homem de 31 anos e apreendeu arma e drogas no morro do Jaburuna, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, a equipe apreendeu uma pistola calibre 380, além de 17 munições ponta ogival e a quantia de R$ 113,00 em espécie.

O homem detido e o material apreendido foram encaminhados à delegacia regional do município.