“Adaptação às mudanças climáticas” será prioridade de Nirrô em Alegre

O prefeito reeleito no município de Alegre, Nirrô Emerick (PP), teve 13.925 votos (81,07%). Uma ampla diferença de 10.673 votos contra seu único adversário político, Romário Brasil (PSB), que teve apenas 3.252 votos (18,93%).

Sua candidata a vice-prefeita eleita é a professora aposentada Kaydman Martins Jordem (PSDB), que a partir de janeiro irá ajudar Nirrô a governar o município de 29.177 pessoas.

Leia Também: “Nossa prioridade é cuidar do nosso povo”, diz prefeito eleito em Jerônimo

Nirrô expressou que foi muito gratificante sua caminhada na corrida eleitoral para a reeleição, pois, segundo ele, demonstrou que o trabalho desenvolvido nesses últimos anos, atendeu as expectativas da ampla maioria da população de Alegre. “Muito gratificante, pois demonstra que nosso trabalho nesses últimos anos atendeu as expectativas da ampla maioria da população alegrense, e nos estimula a trabalhar ainda mais para continuar transformando a nova realidade de Alegre, uma cidade sem corrupção e com capacidade de investimento para honrar seus compromissos e construir um futuro mais sustentável”, disse o prefeito.

Atenção para adaptação às mudanças climáticas

Sobre as áreas que terão destaque em seus primeiros meses do seu segundo governo, Nirrô ressaltou que, além da inovação e empreendedorismo local, o fator da adaptação às mudanças climáticas terá destaque na sua administração.

“A inovação, o empreendedorismo local e a adaptação às mudanças climáticas serão os eixos que trabalharemos com prioridade. Logico que a saúde, assistência social e a educação também acompanharão esses projetos, mas entendemos que gerando oportunidades de emprego e renda para nossa população alcançaremos o desenvolvimento econômico local gerando inserção social melhorando a qualidade de vida e será nossa prioridade na segunda gestão”, frisou.

Primeira mulher eleita como vice

Pela primeira vez na história política do município de Alegre, uma mulher foi eleita vice-prefeita e, segundo Nirrô, ela irá atuar em toda a gestão, mas de forma especial na Assistência Social, Saúde e Trabalho. “ A nossa vice-prefeita eleita, kaydman Martins Jordem atuará em toda a gestão, mas de forma especial na Assistência Social, Saúde e Trabalho, esse que sempre realizou de forma voluntária ao longo dos últimos anos”.

O prefeito reeleito afirmou que pretende conduzir a articulação com a composição da futura Câmara de Vereadores da mesma forma que até hoje tem conduzido, utilizando o princípio da transparência, ética e moralidade, dialogando amplamente. “Irei utilizar o princípio da transparência, ética e moralidade, dialogando com todos os 8 vereadores e as 3 vereadoras de forma republicana, colocando os interesses da sociedade como prioridade”, destacou.

Parceria republicana com os poderes

Com relação à parceria com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, Nirrô disse que irá continuar mantendo a parceria de forma republicana como sempre foi. “A relação continuará sendo de parcerias; nosso compromisso é com o povo alegrense, e nossa relação com o governo do estado sempre foi republicana, colocando os interesses do povo alegrense como prioridade. E o governador Renato Casagrande sempre teve um olhar atencioso com nosso município, e a população alegrense também reconheceu o trabalho que realizou em nossa cidade. Na Assembleia Legislativa continuaremos dialogando com os parlamentares que sempre ajudaram nosso Alegre, e ir em busca dos demais para poderem estar destinando recursos para o município se desenvolver”.

Governo para todos

O prefeito eleito ressaltou que irá governar para todos os alegrenses, independentemente se votou ou não nele e na sua vice. Porém, disse que a oposição é necessária realizar uma reflexão dos atos praticados durante o processo eleitoral, inclusive de disseminação de Fake News. “Governarei para toda a população alegrense, independente de ter votado ou não em nosso projeto político, porém, a oposição tem que entender o recado das urnas e fazer uma autoavaliação de sua conduta devido à disseminação de Fake News e ilações pessoais as quais sofremos. Agora o momento é de união e tranquilidade para trabalharmos ainda mais pela cidade de Alegre”, ponderou o prefeito mais bem votado da Região do Caparaó.