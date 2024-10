“Nossa prioridade é cuidar do nosso povo”, diz prefeito eleito em Jerônimo

O prefeito eleito no município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, José Valério Binoti Netto, mais conhecido como Zé Valério, filiado ao PSD, foi eleito com 4.217 votos (53,69%), uma diferença de 1.636 votos amais que o segundo colocado na corrida eleitoral, Thiago Bernardo (Podemos), que teve 2.581 votos (32,86%).

Genaldo Resende Ribeiro (PSB), atual vice-prefeito, também foi eleito como vice na chapa de Zé Valério, e irá governar ao lado do novo administrador a Terra da Laranja.

Zé Valério expressa que sua caminhada até a vitória nas urnas foi um período de grande aprendizado desde o convite do prefeito Sérgio Fonseca (PSD) para ingressar na secretaria de Obras. A partir de então, ele passou a conhecer de perto a gestão municipal e, caminhando com o prefeito na condução dos trabalhos, foi onde despertou o desejo de se colocar à disposição do grupo para ser um dos nomes indicados para a sucessão do prefeito Sérgio.

“Acredito que fui bem aceito no grupo, uma vez que todos apoiaram a decisão do prefeito quando, definitivamente, me indicou para ser o candidato a concorrer às eleições que iria substituí-lo no mandato. Com essa parte então definida, passei a me dedicar a trabalhar com todas as áreas da administração, apoiando os demais secretários, trabalhando diretamente nas ações do município até chegarmos no período de pré-campanha”, disse.

Transição harmoniosa

Já na fase em que se inicia o processo de transição de governo, o prefeito eleito diz que Jerônimo vai continuar “engrenado”, não tendo a necessidade de parar e iniciar um novo governo. “Fazer a transição com prefeito Sérgio Fonseca vai ser a realização de um projeto muito bem estruturado onde quem ganha é o município, porque Jerônimo não vai precisar parar e iniciar um novo governo, nós vamos trabalhar tudo que o prefeito Sérgio Fonseca já fez até aqui, vamos buscar melhorar, obviamente, mas a cidade vai continuar crescendo e devido à boa relação que temos tenho certeza que esse período de transição não vai ser prejudicial em nada ao município. Jerônimo vai continuar engrenado atuando junto à comunidade, à população, aos servidores, realizando tudo o que a administração pública já vinha realizando até aqui”, ressaltou.

Zé Valério diz que a prioridade neste primeiro momento em seu governo é cuidar do povo de Jerônimo Monteiro, que hoje possui 11.575 pessoas. “Quando você pergunta sobre prioridades, na verdade, nós temos uma: cuidar do nosso povo cada vez mais. Seja do agricultor pequeno e médio, que precisa de uma ajuda da porteira para dentro, até mesmo na melhoria de nossas estradas para escoamento da produção; seja na saúde de quem precisa de um remédio da farmacinha, ou até mesmo de um atendimento no hospital; seja na educação, melhorando as nossas unidades de ensino; seja para nosso servidor público, melhorando a valorização cada vez mais, inclusive na realização de concurso público; e até mesmo na assistência social, para aquelas pessoas que precisam de uma atenção maior do município a cada dia.”

O prefeito eleito ainda frisa que também é prioridade atrair empresas para o município. “Esse investimento da iniciativa privada é muito importante, porque geramos investimento, mas não só investimento; geramos empregos, consequentemente renda, e claro, o dinheiro circulando no comércio local. Isso faz parte de uma cadeia que, automaticamente, melhora para todos do nosso município”, diz.

Papel do vice

Um dos gargalos em uma admiração pública é a participação do vice-prefeito eleito na gestão municipal. Para Zé Valério, isso não será problema com seu vice, Genaldo, afinal de contas, como ele mesmo destaca, ambos gostam de gente. “Genaldo, com quase 16 anos de vida pública, já mostrou que é competente, que tem experiência, mas o mais importante de tudo é que gosta de gente, que quer cuidar de gente, como eu. Então, quando você pergunta sobre qual o papel do meu vice, é o mesmo que o meu: cuidar do nosso povo. E é assim que nós vamos tocar todas as decisões, todas as etapas, em conjunto, dialogando, conversando, refletindo e sempre tomando uma atitude que seja a melhor para nosso povo”, destacou.

Com maioria eleita na Câmara de Vereadores, o prefeito eleito acredita que terá uma articulação positiva com o poder Legislativo, mantendo sempre a independência de poderes. “Ficamos muito felizes e honrados, porque, além dos 4.217 votos que eu e Genaldo recebemos nas urnas para prefeito e vice, a nossa cidade também acreditou nos nossos candidatos a vereadores. Em uma câmara de nove, nosso grupo conseguiu eleger oito. Isso é muito importante, uma resposta muito grande nas urnas. E é com essa resposta e com essa responsabilidade que seguimos os diálogos, porém com completa independência dos poderes: o legislativo responde pelo legislativo e o executivo responde pelo executivo. Mas seremos um grande parceiro da Câmara de Vereadores, pois deixamos muito claro que precisamos, juntos e unidos, fazer o melhor para cada morador de nossa cidade, porém completamente com liberdade, pois, como disse no início, são poderes diferentes. ”

Relação fortalecida com Palácio e Ales

Sobre a relação com o governo do Estado, o prefeito eleito disse que ela já existe a longo prazo, e agora, ela irá se estreitar ainda mais. De antemão, Zé Valério agradeceu ao governador do Estado, Renato Casagrande, por estar junto durante a campanha, pelo apoio e pela indicação. “Agradecemos ao governador Renato Casagrande e também contamos com ele para continuar investindo, cada dia mais, na cidade de Jerônimo Monteiro”, disse.

Em relação à Assembleia Legislativa, Zé Valério destacou a pessoa do presidente Marcelo Santos. “Uma pessoa a qual tenho respeito, carinho e considero como amigo, que sempre olha para todas as cidades do Espírito Santo, mas, em especial, pela nossa cidade de Jerônimo Monteiro. Essa parceria, essa relação, vai continuar e, claro, sempre procurando o melhor para o povo de nossa cidade.”

Cidade pacificada

Com relação à condução do governo diante da oposição no município, o ex-secretário de Obras, agora eleito prefeito, afirma que oposição é saudável e que é necessário unir forças em prol da cidade. “Oposição é saudável, porém precisamos entender que as eleições encerraram no dia 6 de outubro, às 17h, e que precisamos unir forças em todos os sentidos possíveis para fazer o melhor pela nossa cidade. Então, ao invés de uma oposição existir apenas para atacar, busque coisas boas para nosso município; ajude-nos a fazer de fato uma cidade melhor a cada dia, seja com investimentos do governo do Estado, seja com investimentos na Assembleia Legislativa e também investimentos do Governo Federal.”

Zé Valério ainda ressaltou que seu governo não terá perseguição política contra ninguém, e que irá seguir gerindo e trabalhando por todos os moradores de Jerônimo. “Deixo muito claro que, na nossa gestão, não haverá perseguição. Como eu disse, no dia 6 de outubro, às 17h, encerraram-se as eleições, e quando saíram os resultados que eu e Genaldo vencemos essa eleição, a partir daquele momento, coloca-se uma pedra em cima. Nós vamos seguir gerindo e trabalhando para todos os moradores da cidade de Jerônimo Monteiro e não apenas para quem votou em nós”, frisou.