Adolescentes são apreendidos após tentativa de arrastão em Cachoeiro

Três adolescentes, um menino e duas meninas, foram atuados em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de organização criminosa e roubo qualificado.

Segundo os relatos, os três entraram em uma farmácia localizada no centro de Cachoeiro, na noite desse sábado (19), e tentaram fazer um arrastão no local.

A Polícia Militar foi acionada e deteve os suspeitos que foram levados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, Polícia Civil informou que após os procedimentos, os adolescentes foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na região Sul.

