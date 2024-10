Um morre e dois ficam feridos em confronto com a PM em Itapemirim

Na noite desse sábado (19), após receberem denúncias de que indivíduos armados em Graúna estariam planejando um ataque na localidade de Itaipava, ambas localidades do município de Itapemirim, militares da Força Tática foram até a região de Graúna para verificar a informação.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram quatro indivíduos armados que desobedeceram às ordens para largar as armas e iniciaram disparos contra os militares, atingindo uma viatura. Para cessar a agressão, os policiais realizaram disparos, atingindo três suspeitos.

Segundo nota da PM, com os indivíduos, os militares encontraram um revólver calibre 38, com capacidade para cinco munições, todas deflagradas, e um revólver calibre 32. O quarto suspeito fugiu e não foi localizado. Os três baleados foram levados ao hospital, onde um deles não resistiu e evoluiu a óbito.

Durante a operação no bairro Graúna, os policiais foram hostilizados por parte da população local com várias pedradas, sendo necessário o uso de material não letal para conter a situação.

Tentativa de homicídio e um óbito

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim. Os dois detidos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e serão encaminhados ao sistema prisional, assim que receberem alta médica.

O corpo do suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

As armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições.