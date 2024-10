Alegre: Prefeitura irá promover palestra sobre Dia da Consciência Negra

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Alegre, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, irá promover uma palestra especial sobre a importância da data e as reflexões que ela traz para a sociedade.

O evento é destinado aos colaboradores da Prefeitura de Alegre, com o objetivo de reforçar a conscientização sobre a luta e a valorização da cultura e identidade negra.

Leia Também: Casal realiza ensaio de pré-casamento no Pico da Bandeira e viraliza na internet

A palestra irá contar com a participação dos psicólogos Heitor Lima e Noemia Vidal, e será uma oportunidade para o debate e reflexão sobre a importância da igualdade racial na sociedade.

Data: 19 de novembro

Horário: 15h

Local: CRAS de Alegre

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.