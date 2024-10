A pedido da Prefeitura de Alegre, distrito do Café recebe sinalização do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) sinalizou, pela primeira vez, o distrito do Café, no município de Alegre, com serviços realizados entre julho e setembro deste ano. A sinalização viária vertical e horizontal foi implantada com a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego e orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

As zonas escolares do distrito receberam também a sinalização viária, a exemplo da implantação de faixas de pedestres e embarque e desembarque de alunos, como medida para prevenção de acidentes e uma circulação mais segura dos pedestres. Foram instaladas, ainda, sinalização indicativa demarcando o início do perímetro urbano do distrito, a chegada à localidade e os nomes das praças e igrejas da região.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca a importância da sinalização para o trânsito local e a iniciativa do Governo do Estado de realizar esse serviço em todo o Estado, inclusive nas localidades mais distantes das sedes dos municípios.

“Implantamos de forma pioneira a sinalização horizontal e vertical no distrito do Café que, até então, nunca teve vias com as marcações viárias e placas para orientar e organizar o trânsito nas ruas. Vale lembrar que a sinalização tem o papel de promover mais segurança para os moradores, organiza o fluxo e locais de parada e circulação, as passagens seguras para pedestres e valoriza locais importantes para a comunidade, como igrejas e praças, tais quais as Dr. Godofredo Costa Menezes e Gilberto Raggi”, afirma Givaldo Vieira.

Recursos provenientes de multas

O Detran|ES realiza serviços de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em todos os municípios cujo trânsito é de responsabilidade do Órgão, a exemplo de Alegre. Os projetos são elaborados pela equipe de Engenharia de Trânsito de acordo com as necessidades apresentadas pelo município, que é responsável pela aprovação da proposta. Já os recursos utilizados para os serviços, são provenientes de multas, assim como determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).