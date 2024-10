Anchieta implanta videomonitoramento em mais 15 comunidades locais

Investir em segurança pública é uma das prioridades em Anchieta. A Prefeitura ampliou de 20 para 35 o número de câmeras de videomonitoramento no município. Novos equipamentos foram instalados em mais 15 comunidades da sede, litoral e do interior e já estão em funcionamento.

Desde fevereiro a Prefeitura de Anchieta reimplantou e iniciou o serviço de videomonitoramento na cidade e no litoral. 12 câmeras de videomonitoramento, em diversos pontos, além de oito aparelhos para leitura veicular em locais estratégicos, nas principais entradas do município, auxiliam no trabalho diário de segurança.

Leia também: Segunda-feira (7) de tempo estável no Espírito Santo; confira a previsão

Agora a implantação ocorreu nas localidades de Nova Jerusalém, Parati, Itapeúna, Baixo Pongal, São Mateus, Emboacica, Simpatia, Córrego da Prata, Alto Pongal, Limeira, Duas Barras, Jabaquara, Goembê, Belo Horizonte e Chapada do A.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, desde o início da implantação do serviço já foram evitados e elucidados vários crimes e as câmeras tem auxiliado em algumas investigações policiais:

“Conseguimos dar suporte nas investigações de furto a veículo, com apreensão de uma quadrilha; auxílio a polícia Civil no furto ao supermercado Nossa Rede e em um homicídio. Ainda pudemos auxiliar a Polícia Militar nas ocorrências de tráfico de drogas” Fabrício Petri, Prefeito de Anchieta

Já os equipamentos que realizam identificação veicular foram instalados nas principais entradas da cidade: Iriri x Piúma (Rod. do Sol); Mãe-Bá x Guarapari (Rod. do Sol); entrada secundária da Samarco Mineração (ES 146) E ponte Cônego Barros.

Para isso funcionar, quatro agentes da Guarda Civil Municipal e oito agentes patrimoniais, executam uma escala na central de videomonitoramento, que agora funciona no centro da cidade, no prédio do antigo Fórum, abrigando hoje também a Delegacia da Polícia Civil. O acompanhamento das imagens acontece 24h por dia. Ao detectar uma suspeita, a Guarda Municipal de Anchieta é acionada. Todo trâmite tem apoio das polícias Civil e Militar.

Onde tem videomonitoramento em Anchieta:

Locais que já tinham videomonitoramento: Centro, Vila Olímpica, Nova Esperança (PA), Escola Paulo Freite, Escola Amarílis, Nova Anchieta, Centro Administrativo, Av. Zumira Rosa Antunes (antigo Supermercado RF), Castelhanos, Iriri, Ubu e Mãe-Bá.

Novos locais implantados: Nova Jerusalém, Parati, Itapeúna, Baixo Pongal, São Mateus, Emboacica, Simpatia, Córrego da Prata, Alto Pongal, Limeira, Duas Barras, Jabaquara, Goembê, Belo Horizonte e Chapada do A.