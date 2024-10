Segunda-feira (7) de tempo estável no Espírito Santo; confira a previsão

Nesta segunda-feira (7), o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva no Espírito Santo.

Segundo a meteorologia do Incaper, haverá variação de nuvens nas demais áreas do estado, sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem estáveis, e o vento sopra moderado no litoral.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.