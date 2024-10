Anchieta: prefeito e vice-prefeito eleitos apontam ações prioritárias

Na manhã desta segunda(7) Léo (PSB) e Renato Lorencini (União) conversaram com a imprensa e aproveitaram para mais uma vez agradecer a população anchietense pelos 8.405 votos conquistados.

“Quero tirar esta semana para agradecer! Recebi muito carinho por cada canto que passei e preciso demonstrar minha gratidão. Na próxima semana começo a definir uma equipe de transição, em sintonia com o governo, que é um governo parceiro, amigo, para que em janeiro a gente já entre acelerando, cumprindo os compromissos que fizemos durante a campanha.” disse o prefeito eleito.

Léo destacou que dará prioridade em buscar soluções rápidas para melhorar o atendimento na saúde, na questão do transporte público e no abastecimento de água no interior. Confirmou também que implantará a partir de junho do ano que vem o orçamento participativo, que ouvirá todas as comunidades da cidade.

“Estou muito feliz e agradecido pela confiança da população de Anchieta. Leo e eu caminhávamos em projetos paralelos e nos unimos para podermos fazer mais por nossa cidade.” lembrou Renato Lorencini.

Renato destacou que a prioridade da gestão será governar de forma presente, olhando nos olhos da população. Disse também que faz questão de estar ao lado de Léo nas decisões e na busca por resoluções para uma cidade ainda melhor.

“Não posso deixar de agradecer ao prefeito Fabrício por todo apoio e confiança no meu nome. Sei que receberei um município com as contas em dia, pronto para receber novos investimentos e projetos.” destacou Léo.

Os dois reforçaram que durante esta semana ficarão por conta de agradecerem a população em diferentes agendas. Ainda na tarde desta segunda (07) andarão em um trio pelas ruas da cidade.