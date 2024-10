Republicanos cresce e conquista 8 prefeituras no Espírito Santo

O Republicanos saiu das eleições de 2024 no Espírito Santo consolidando sua posição de destaque no cenário político estadual. Diretamente, com a eleição de oito prefeitos, cerca de 644 mil pessoas, quase 15% da população capixaba, estará sob governança de um republicano.

O partido manteve sua presença em cidades estratégicas, incluindo a capital Vitória, com a reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini. Fez ainda sete vice-prefeitos e 70 vereadores (quase 10% dos vereadores eleitos) em todo o Estado, saltando de três para 11 a quantidade de vereadores somente na Grande Vitória.

Outra cidade importante que terá um Republicano na cadeira do executivo municipal é Guarapari. O partido elegeu Rodrigo Borges, ex-vereador da cidade. Além disso, Pablo Muribeca, candidato do partido na Serra, a maior cidade do estado, avança para o segundo turno, reafirmando o potencial de crescimento da legenda.

O presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, destacou que a legenda ampliou sua capacidade administrativa ao conquistar prefeituras de maior relevância econômica e política. “Nosso foco foi eleger gestores preparados para lidar com os desafios das principais cidades do estado. Hoje, governaremos municípios estratégicos como Vitória e Guarapari, e temos a oportunidade de conquistar a Serra, o que representa um avanço significativo em nossa capacidade de gestão pública”, afirmou Musso.

Sul do Estado – Entre as vitórias mais expressivas, está a conquista da Prefeitura de Castelo, a segunda maior cidade do sul do Estado, que reforça o papel do Republicanos no desenvolvimento regional. “Ter um prefeito em Castelo é prova do nosso compromisso em levar boas administrações a todo o estado. Estamos focados em administrar com eficiência e resultados, especialmente em cidades que demandam grande capacidade de gestão”, acrescentou Musso.

Musso ainda ressaltou que o Republicanos sai maior desta eleição. “Nosso crescimento não se mede apenas pela quantidade de prefeituras, mas pelo peso e complexidade das cidades que vamos governar. O fato de estarmos no segundo turno na Serra é mais uma demonstração de que os eleitores confiam na nossa capacidade de transformar e melhorar a vida dos capixabas.”

Com um balanço positivo e uma presença consolidada em municípios-chave, o Republicanos encerra a primeira etapa das eleições de 2024 com uma capacidade administrativa ampliada, fortalecendo a força da direita moderada e pronta para enfrentar novos desafios e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Cidades com Prefeitos Republicanos

Vitória – Lorenzo Pazolini

Guarapari – Rodrigo Borges

Sooretama – Fernando Camilletti

Castelo – João Paulo Nali

Iconha- Gedson Paulino

João Neiva – Micula

Mimoso do Sul – Peter Costa

Venda nova do Imigrante – Dalton Perim

Cidades com vices-prefeitos Republicanos

Fundão – Fernando Gustavo

Guarapari – Tatiana Perim

Castelo – Rafael Assini

Ibitirama – Rogério Almeida

Iuna – Zé Ramos

São Roque do Canaã – Gabriel Silvestre

Pedro Canário – Denis Amâncio