Anchieta tem domingo (13) de programação especial para crianças

A Festa das Crianças, promovida pela Prefeitura de Anchieta, se estendeu até este domingo (13). A programação conta com pula-pula, brinquedos infláveis, recreação, pipoca, picolé e algodão-doce.

As atividades começam, a partir das 14 horas, no estacionamento da Prefeitura de Anchieta.

Na sexta-feira (11), o evento aconteceu no Campo Bom de Bola, ao lado do Cras Central, no bairro Nova Esperança. No início desta semana as atividades recreativas foram realizadas no Cras de Leimeira e na quadra dos bairros Planalto e Nova Anchieta.