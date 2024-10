Anderson Freire celebra o Dia do Evangélico em Irupi

A Prefeitura de Irupi, em parceria com a Associação de Ministros Evangélicos do município, irão celebrar no próximo dia 28 de outubro o Dia Municipal do Evangélico.

O evento especial promete reunir fé, música e comunhão. A programação irá ocorrer na Avenida Laurentina Miranda Leal, próximo à Câmara Municipal de Irupi.

Neste ano, a festividade tem a presença confirmada do cantor nacional Anderson Freire e da cantora Sara Barglini, que farão da noite um momento inesquecível.

Confira a programação completa:

• 15h | Programação Kids (no Ginásio Presbiteriano)

• 19h | Show com Sara Barglini e Banda

• 20h | Abertura oficial com Autoridades e Pastores

Reflexão Bíblica

• 20h30 | Show com Anderson Freire e Banda

Além das atrações musicais, o evento terá cantinas preparadas pelas igrejas locais para tornar o momento ainda mais acolhedor.