Festa do Café promete agitar o próximo final de semana em Alegre

Mais uma edição da tradicional Festa do Café, promovida pela Prefeitura de Alegre, promete agitar o distrito entre os dias 25 a 27 de outubro.

Um fim de semana cheio de atrações incríveis, música boa e muita diversão. Anote na agenda e prepare-se para curtir cada momento!

Confira a programação completa:

*Sexta-feira – 25 de outubro

21h30 – Show com Rony & Ricy

*Sábado – 26 de outubro

16h – Veteranos do RJ x Veteranos do Café

21h – Forró com Numa Boa

23h – Show com Rômulo Lacerda

*Domingo – 27 de outubro

7h – Passeio MTB Café

12h – Show com Fábio Garcia

15h – Show com Tchê Brasil

