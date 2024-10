Aniversário de Atílio Vivácqua poderá ser incluído no Calendário Oficial do ES

Por iniciativa do deputado Coronel Weliton (PRD), seis municípios capixabas – Alfredo Chaves, Águia Branca, Água Doce do Norte, Afonso Cláudio, Atílio Vivácqua e Aracruz – deverão ter as suas datas de emancipação política incluídas no Calendário Oficial do Estado, permitindo que o governador do Estado possa transferir, simbolicamente, a sede do governo para o município aniversariante. A proposta consta nos Projetos de Lei (PLs) 415 a 417 e 419 a 421/2024.



Os projetos alteram o Anexo Único da Lei Estadual 11.212/2020, que unifica a legislação referente às semanas e dias estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público.

Leia Também: Iniciativa cria campanha contra queimadas no ES



Na justificativa das propostas, o deputado Coronel Weliton destaca a valorização do conhecimento da história, que constitui elemento essencial para o fortalecimento da identidade cultural de uma cidade.



“Transferir de forma simbólica a capital estadual para os municípios aniversariantes é um meio de proporcionar a cada um a possibilidade de reviver momentos históricos, sendo uma forma de reconhecimento da grandeza e importância do município para o Espírito Santo”, afirma.



Os municípios para os quais a capital estadual será transferida simbolicamente nas datas de seus aniversários de emancipação política são:

Alfredo Chaves (24 de janeiro)

Águia Branca (11 de maio)

Água Doce do Norte (10 de maio)

Afonso Cláudio (20 de novembro)

Atílio Vivácqua (10 de abril)

Aracruz (3 de abril)



Todos os projetos serão analisados de forma terminativa pela Comissão de Justiça.